Реклама
Прямой эфир
Мир
Польша оценила роль ФРГ в антироссийской линии ЕС
Происшествия
Число пострадавших в ДТП под Новосибирском детей выросло до пяти
Общество
Рогозин заявил о «сливе» его местонахождения в Донецке
Авто
Штрафовать за отсутствие ОСАГО с помощью камер начнут в начале 2023 года
Происшествия
В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погибли два человека
Пресс-релизы
Пользователи «Тройки» накопили почти 1,5 млрд бонусов в мобильном приложении «Город»
Экономика
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 72 рублей впервые с 29 апреля
Происшествия
Двое погибли при обстреле здания в Донецке, где был ранен Рогозин
Мир
Румынская делегация прибыла в Молдавию на угнанном автомобиле
Авто
Седан Hyundai Accent вернулся в Россию
Мир
В МИД России предостерегли Японию от наращивания военной мощи
Общество
«Росатом» собрал гуманитарную помощь для жителей Энергодара на сумму более 100 млн рублей
Сюжет:

Сильный гололед в Санкт-Петербурге разрушился

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге сильный гололед разрушился, но его последствия будут сказываться на погоде в городе в течение всего дня. Об этом в четверг, 22 декабря, рассказал главный городской синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Температура воздуха в Северной столице достигла +3 градусов. Она и дальше будет оставаться положительной, а лед будет разрушаться, отмечает ИА FlashNord.

«Завтра ждем мокрый снег в Санкт-Петербурге, поэтому должно немного стать лучше, ну а в субботу повсеместно похолодает и на тротуарах, надеюсь, будет уже спокойнее», — рассказал Колесов.

По его словам, погодную ситуацию по охвату можно сравнить с тем, что было в марте 1981 года.

Согласно прогнозу российского Гидрометцентра, в Москве 22 декабря ожидается облачная погода с умеренными осадками в виде дождя и мокрого снега. Также в столице из-за потепления до +3 градусов образовалась гололедица.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, оттепель в Москве продлится до конца недели.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022