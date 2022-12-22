Сильный гололед в Санкт-Петербурге разрушился

В Санкт-Петербурге сильный гололед разрушился, но его последствия будут сказываться на погоде в городе в течение всего дня. Об этом в четверг, 22 декабря, рассказал главный городской синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Температура воздуха в Северной столице достигла +3 градусов. Она и дальше будет оставаться положительной, а лед будет разрушаться, отмечает ИА FlashNord.

«Завтра ждем мокрый снег в Санкт-Петербурге, поэтому должно немного стать лучше, ну а в субботу повсеместно похолодает и на тротуарах, надеюсь, будет уже спокойнее», — рассказал Колесов.

По его словам, погодную ситуацию по охвату можно сравнить с тем, что было в марте 1981 года.

Согласно прогнозу российского Гидрометцентра, в Москве 22 декабря ожидается облачная погода с умеренными осадками в виде дождя и мокрого снега. Также в столице из-за потепления до +3 градусов образовалась гололедица.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, оттепель в Москве продлится до конца недели.