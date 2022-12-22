Реклама
Прямой эфир
Наука
NASA сообщило о завершении четырехлетней миссии марсианского зонда InSight
Происшествия
Число пострадавших в ДТП под Новосибирском детей выросло до пяти
Общество
Рогозин заявил о «сливе» его местонахождения в Донецке
Авто
Штрафовать за отсутствие ОСАГО с помощью камер начнут в начале 2023 года
Происшествия
В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погибли два человека
Мир
Украину предупредили об «афганском сценарии» из-за помощи США
Экономика
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 72 рублей впервые с 29 апреля
Происшествия
Двое погибли при обстреле здания в Донецке, где был ранен Рогозин
Мир
Румынская делегация прибыла в Молдавию на угнанном автомобиле
Авто
Седан Hyundai Accent вернулся в Россию
Мир
В МИД России предостерегли Японию от наращивания военной мощи
Общество
«Росатом» собрал гуманитарную помощь для жителей Энергодара на сумму более 100 млн рублей
Сюжет:

Bosch прекратила обслуживание диагностических сканеров в России

0
Фото: Global Look Press/dpa/Bernd Weißbrod
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Bosch перестала обслуживать диагностические сканеры, которыми пользуются российские автосервисы. Об этом 22 декабря сообщил портал Quto со ссылкой на Telegram-канал Союза автосервисов.

На процент: вступили в силу новые ценовые справочники ОСАГО
Страховщики заявили о стабилизации стоимости запчастей

Немецкая компания Bosch, которая занимается в том числе разработкой автомобильной электроники и автокомпонентов, перестала обслуживать фирменное диагностическое оборудование своего производства. Сканеры Bosch широко применяются в автосервисах при поиске неисправностей и ремонте транспортных средств.

По данным Союза автосервисов, некоторое время назад дилеры оборудования немецкой компании начали активно продавать остатки склада, а затем, 19 декабря текущего года, сообщили об остановке обслуживания этого оборудования.

«Диагностические сканеры Bosch всегда были одним из самых распространенных инструментов. Безусловно, есть альтернативный инструмент. Тем не менее подобные ситуации заставляют нас каждый раз возвращаться к вопросу раскрытия технической информации поставщиками автомобилей», — говорится в обращении Союза автосервисов.

В связи с этим российские автосервисы хотят на законодательном уровне заставить поставщиков автомобилей раскрывать техинформацию для доступа каждого автосервисного предприятия к необходимым данным для обслуживания и диагностики автомобиля.

19 декабря компания «Соллерс» объявила о том, что возобновит производство восьмицилиндровых двигателей в первом полугодии 2023 года. Будут выпускаться бензиновые и битопливные моторы ЗМЗ серий 523 и 524. На рынке вновь возник спрос на линейку двигателей V8 — как для новых автобусов, так и для вторичного рынка запасных частей, рассказал директор моторного завода Ильнур Сахабиев. В «Соллерс» напомнили, что моторное производство теперь переименовано в заволжский филиал УАЗа. Выпуск V8 был прекращен 29 декабря 2021 года, а всего за 58 лет производства данного двигателя было изготовлено 6 531 101 штука.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022