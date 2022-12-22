Bosch прекратила обслуживание диагностических сканеров в России

Компания Bosch перестала обслуживать диагностические сканеры, которыми пользуются российские автосервисы. Об этом 22 декабря сообщил портал Quto со ссылкой на Telegram-канал Союза автосервисов.

Немецкая компания Bosch, которая занимается в том числе разработкой автомобильной электроники и автокомпонентов, перестала обслуживать фирменное диагностическое оборудование своего производства. Сканеры Bosch широко применяются в автосервисах при поиске неисправностей и ремонте транспортных средств.

По данным Союза автосервисов, некоторое время назад дилеры оборудования немецкой компании начали активно продавать остатки склада, а затем, 19 декабря текущего года, сообщили об остановке обслуживания этого оборудования.

«Диагностические сканеры Bosch всегда были одним из самых распространенных инструментов. Безусловно, есть альтернативный инструмент. Тем не менее подобные ситуации заставляют нас каждый раз возвращаться к вопросу раскрытия технической информации поставщиками автомобилей», — говорится в обращении Союза автосервисов.

В связи с этим российские автосервисы хотят на законодательном уровне заставить поставщиков автомобилей раскрывать техинформацию для доступа каждого автосервисного предприятия к необходимым данным для обслуживания и диагностики автомобиля.

19 декабря компания «Соллерс» объявила о том, что возобновит производство восьмицилиндровых двигателей в первом полугодии 2023 года. Будут выпускаться бензиновые и битопливные моторы ЗМЗ серий 523 и 524. На рынке вновь возник спрос на линейку двигателей V8 — как для новых автобусов, так и для вторичного рынка запасных частей, рассказал директор моторного завода Ильнур Сахабиев. В «Соллерс» напомнили, что моторное производство теперь переименовано в заволжский филиал УАЗа. Выпуск V8 был прекращен 29 декабря 2021 года, а всего за 58 лет производства данного двигателя было изготовлено 6 531 101 штука.