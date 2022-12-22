Байден назвал Зеленского Беленским и снова перепутал украинский народ с иранским

Байден назвал Зеленского Беленским и снова перепутал украинский народ с иранским

2022-12-22 10:51:17

2022-12-22 10:51:17

2022-12-22 10:51:17

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