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Пушилин рассказал, что уже перестал считать количество покушений на себя

Врио ДНР Пушилин рассказал, что уже перестал считать количество совершенных на его жизнь покушений
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил 22 декабря, что уже перестал считать, сколько было совершено покушений на его жизнь.

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«Да кто их уже считает. Реалии жизни уже. <...> Под Богом все ходим», — сказал он в эфире «Соловьев.Live», отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

Накануне украинские войска нанесли удар по гостинице в Донецке, где на тот момент у экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина проходила встреча с председателем правительства ДНР Виталием Хоценко и другими лицами.

По мнению Рогозина, информация о его местонахождении была «слита» Киеву. Он указал, что украинские боевики нанесли несколько высокоточных попаданий по зданию.

В результате обстрела погибли два человека. Хоценко и Рогозин получили ранения. Врачи диагностировали у Рогозина ранение в спину, металлический осколок размером 3 на 4 мм вошел выше правой лопатки. Ему предстоит перенести операцию.

11 ноября стало известно, что Рогозин возглавил инспекторскую группу под названием «Царские волки», которая оказывает военно-техническую поддержку подразделениям в республиках Донбасса. Она действует как добровольческое подразделение.

Спецоперация России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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