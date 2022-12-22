Пушилин рассказал, что уже перестал считать количество покушений на себя

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил 22 декабря, что уже перестал считать, сколько было совершено покушений на его жизнь.

«Да кто их уже считает. Реалии жизни уже. <...> Под Богом все ходим», — сказал он в эфире «Соловьев.Live», отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

Накануне украинские войска нанесли удар по гостинице в Донецке, где на тот момент у экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина проходила встреча с председателем правительства ДНР Виталием Хоценко и другими лицами.

По мнению Рогозина, информация о его местонахождении была «слита» Киеву. Он указал, что украинские боевики нанесли несколько высокоточных попаданий по зданию.

В результате обстрела погибли два человека. Хоценко и Рогозин получили ранения. Врачи диагностировали у Рогозина ранение в спину, металлический осколок размером 3 на 4 мм вошел выше правой лопатки. Ему предстоит перенести операцию.

11 ноября стало известно, что Рогозин возглавил инспекторскую группу под названием «Царские волки», которая оказывает военно-техническую поддержку подразделениям в республиках Донбасса. Она действует как добровольческое подразделение.

Спецоперация России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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