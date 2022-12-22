В Москве запустили онлайн-проекты по защите от мошенников

Столичное правительство и главное управление МВД по Москве подготовили два информационных проекта, которые помогут защититься от мошенников, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Специалисты правительства Москвы вместе с коллегами из МВД проанализировали популярные у злоумышленников поведенческие сценарии. На их основе составили пошаговые инструкции и памятки. Они и легли в основу двух информационных проектов», — отметила Сергунина.

Один из них получил название «Перезвони сам». Для понимания методов и уловок злоумышленников на сайте проекта, предназначенного для широкой аудитории, приведены примеры реальных ситуаций. Также там опубликованы телефонные номера банков и ведомств. Кроме того, в рамках проекта будут проводиться вебинары, на которых эксперты расскажут, как действуют мошенники и как обезопасить себя от них. Первое занятие намечено на 27 декабря.

Другой проект призван помочь предпринимателям защитить бизнес от мошенничества. На сайте рассказывается о таких распространенных манипуляциях, как фальсификация электронной подписи, подделка платежек и сайтов, кража данных. В проект интегрирован бесплатный онлайн-сервис «Проверка контрагента», который позволяет получить информацию о потенциальных или действующих партнерах — их бухгалтерской и финансовой отчетности, арбитражных делах и других факторах риска.

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