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Появились подробности смерти подростка после упавшего на него снега

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Погибший в деревне Захарково в Красногорском районе Московской области из-за упавшего снега подросток выгуливал в этот момент собаку. Об этом стало известно «Известиям» в четверг, 22 декабря.

Об инциденте стало известно ранее в этот день. Причиной смерти 13-летнего мальчика, предварительно, стал упавший с крыши частного дома снег.

Подросток находился дома на первом этаже, из-под снега его вытащили брат и мать. Он умер на месте происшествия до приезда медиков.

По факту произошедшего следственный отдел по городу Красногорску ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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