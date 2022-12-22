Появились подробности смерти подростка после упавшего на него снега
Погибший в деревне Захарково в Красногорском районе Московской области из-за упавшего снега подросток выгуливал в этот момент собаку. Об этом стало известно «Известиям» в четверг, 22 декабря.
Об инциденте стало известно ранее в этот день. Причиной смерти 13-летнего мальчика, предварительно, стал упавший с крыши частного дома снег.
Подросток находился дома на первом этаже, из-под снега его вытащили брат и мать. Он умер на месте происшествия до приезда медиков.
По факту произошедшего следственный отдел по городу Красногорску ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».