Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, по сути, являлся телевизионным шоу, поэтому украинцам не стоит переоценивать это событие. Такое мнение в четверг, 22 декабря, высказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Народу Украины не стоит переоценивать визит их президента в США, где картинно ряженый в стиле милитари Зеленский встретился с президентом Джо Байденом и должен выступить на совместном заседании палаты представителей и сената США», — сказала Ковитиди «РИА Новости».

При этом она отметила, что в действительности интересы жителей Украины не интересуют ни Байдена, ни конгресс, ни самого Зеленского.

«Украинцам предложили телевизионное шоу, участники которого знают, за какие деньги они там улыбаются», — подчеркнула сенатор.

21 декабря украинский лидер в рамках своего официального визита в США прибыл в Вашингтон. Он встретился с Байденом и провел с ним личные переговоры, в ходе которых последний подтвердил готовность усилить возможности Украины по самообороне.

Зеленский отметил, что остался доволен результатами переговоров с американским коллегой. Он также выразил надежду на то, что конгресс одобрит инициативу о поставке в Киев очередной партии вооружений на сумму $45 млн.

При этом, как сообщает газета The Washington Post, Зеленский по итогам поездки в США не достиг цели получить более современное вооружение для наступательных действий.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в новый пакет военной помощи Киеву включили систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Также будет выделена сумма порядка $1,85 млрд. По словам госсекретаря, военная помощь США Украине составляет $21,9 млрд.

Еще 18 декабря обозреватель газеты Politico выразил мнение, что у Белого дома есть опасения сокращения размеров помощи Украине из-за позиции Республиканской партии в конгрессе. Более того, в администрации Байдена в целом признают неминуемость снижения объемов поддержки Украины.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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