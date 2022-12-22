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Украинские войска в ЛНР за сутки потеряли до 50 человек

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике (ЛНР) потеряли в боях за сутки до 50 человек личного состава. Об этом в четверг, 22 декабря, заявил официальный представитель Народной милиции (НМ) республики Иван Филипоненко.

Местности значение: в ЛНР уничтожены три украинские диверсионные группы
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«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике», — приводятся его слова в Telegram-канале ведомства.

Помимо 50 человек личного состава, было уничтожено пять бронетранспортеров, четыре артиллерийские установки и 18 единиц специальной автомобильной техники.

Днем ранее на донецком направлении российские войска заняли новые господствующие высоты и рубежи, за сутки уничтожив более 80 украинских военных. Кроме того, ВС РФ уничтожили один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля.

19 декабря в Минобороны сообщили об уничтожении четырех украинских диверсионных групп в районе села Розовка (украинское название Андреевка) в ЛНР, которое находится на границе с Харьковской областью. В марте населенный пункт был освобожден Вооруженными силами РФ, однако в октябре возвращен под контроль Украины.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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