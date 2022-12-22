Украинские войска в ЛНР за сутки потеряли до 50 человек
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике (ЛНР) потеряли в боях за сутки до 50 человек личного состава. Об этом в четверг, 22 декабря, заявил официальный представитель Народной милиции (НМ) республики Иван Филипоненко.
«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике», — приводятся его слова в Telegram-канале ведомства.
Помимо 50 человек личного состава, было уничтожено пять бронетранспортеров, четыре артиллерийские установки и 18 единиц специальной автомобильной техники.
Днем ранее на донецком направлении российские войска заняли новые господствующие высоты и рубежи, за сутки уничтожив более 80 украинских военных. Кроме того, ВС РФ уничтожили один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля.
19 декабря в Минобороны сообщили об уничтожении четырех украинских диверсионных групп в районе села Розовка (украинское название Андреевка) в ЛНР, которое находится на границе с Харьковской областью. В марте населенный пункт был освобожден Вооруженными силами РФ, однако в октябре возвращен под контроль Украины.
Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».