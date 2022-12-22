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Рогозин сообщил, что его ждет операция из-за ранения после обстрела в Донецке

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Бывшему главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину предстоит перенести операцию после ранения при обстреле украинскими боевиками Донецка. Об этом он сообщил 22 декабря в своем Telegram-канале.

Накануне украинские боевики вновь открыли огонь по Донецку. Под огонь попал Ленинский район города, где был ранен Рогозин. Сопровождавшие его лица также получили ранения различной степени тяжести.

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«У меня ранение, металлический осколок размером 3 на 4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция», — сообщил он.

Между тем свое состояние Рогозин оценивает как удовлетворительное.

Он указал, что украинские войска ударили по зданию гостиницы, в которой в день инцидента у него была назначена рабочая встреча, неслучайно. По его мнению, Киеву «слили» информацию.

«Это была рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения из одного из наших добровольческих подразделений. В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за восемь лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию», — пояснил он.

Рогозин рассказал, что около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий. Украинские войска били калибром 120 или 155 мм.

Ранее в четверг врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела здания гостиницы, где был ранен Рогозин, погибли два человека.

Помощник Рогозина рассказал, что, по выводу врачей, попавший в позвоночник экс-главы «Роскосмоса» осколок мины не извлекаем.

Также известно, что при обстреле гостиницы ранение получил и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. Как заявила его пресс-секретарь, угрозы жизни нет.

11 ноября стало известно, что Рогозин возглавил инспекторскую группу под названием «Царские волки», которая оказывает военно-техническую поддержку подразделениям в республиках Донбасса. Она действует как добровольческое подразделение. 25 октября сообщалось, что он взял себе позывной Космос.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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