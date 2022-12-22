Седан Hyundai Accent вернулся в Россию

Российские дилеры и частные продавцы начали завозить по параллельному импорту седаны Hyundai Accent, которые собираются в Казахстане. Об этом сообщила 22 декабря «Российская газета».

На выбор предлагают Solaris с 1,4-литровым 100-сильным бензиновым двигателем или 1,6-литровым 123-сильным мотором. Коробка передач либо механическая, либо шестиступенчатый «автомат». Цены варьируются от 1 600 000 до 1 900 000 рублей.

Hyundai Solaris долгое время был в России главным конкурентом соплатформенного Kia Rio в борьбе за титул самой популярной в РФ иномарки. Сейчас завод южнокорейской марки в Санкт-Петербурге находится в простое, а самой популярной иномаркой теперь является китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro. Эксперты полагают, что китайские модели и дальше будут усиливать свои позиции на нашем рынке.

21 декабря специалисты компании «ВТБ Лизинг» провели исследование, согласно которому к концу 2022 года авторынок в России на 30% будет состоять из машин китайских марок.

Аналитики компании спрогнозировали, что в 2023 году каждый второй автомобиль в РФ может стать китайским. Эксперты уточнили, что из-за ухода в 2022 году с отечественного рынка европейских, японских и американских автопроизводителей их нишу в 2023 году займут автобренды из Китая, причем доля китайских машин в России может превысить 50%.