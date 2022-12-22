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Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о переброске спецподразделений ВСУ для удержания Артемовска

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Украинское командование перебрасывает в район Артемовска (украинское название — Бахмут) дополнительные силы. Об этом сообщил 22 декабря офицер второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

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«Для удержания населенного пункта отмечена дополнительная переброска военнослужащих украинских ССО (Силы специальных операций. — Ред.)», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».

Марочко добавил, что в задачи новых подразделений входит противодействие наступающим войскам, а также пресечение случаев дезертирства.

Накануне офицер отмечал, что украинские военные готовятся к городским боям в Артемовске. В населенном пункте возводятся укрепрайоны и фортификационные сооружения.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов 20 декабря сообщил об отказе украинских солдат идти в атаку в районе Артемовска.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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