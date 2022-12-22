Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о переброске спецподразделений ВСУ для удержания Артемовска
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- Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о переброске спецподразделений ВСУ для удержания Артемовска
Украинское командование перебрасывает в район Артемовска (украинское название — Бахмут) дополнительные силы. Об этом сообщил 22 декабря офицер второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.
«Для удержания населенного пункта отмечена дополнительная переброска военнослужащих украинских ССО (Силы специальных операций. — Ред.)», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».
Марочко добавил, что в задачи новых подразделений входит противодействие наступающим войскам, а также пресечение случаев дезертирства.
Накануне офицер отмечал, что украинские военные готовятся к городским боям в Артемовске. В населенном пункте возводятся укрепрайоны и фортификационные сооружения.
Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов 20 декабря сообщил об отказе украинских солдат идти в атаку в районе Артемовска.
Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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