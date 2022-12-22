В ГД предложили объявить амнистию по штрафам за разметку из-за снегопадов
Депутат Госдумы Василий Власов 22 декабря выступил с инициативой объявить амнистию по штрафам за разметку из-за снегопадов. Он направил письмо на имя главы ГИБДД МВД РФ Михаила Черникова.
«Прошу вас оценить целесообразность объявления «зимней амнистии», предусматривающей освобождение от штрафов, наложенных за несоблюдение требований дорожной разметки и правил парковки в период аномальных погодных условий», — приводит текст документа RT.
Он подчеркнул, что во многих регионах РФ в настоящее время идут аномальные снегопады, из-за чего у водителей возникают сложности с парковкой и разметкой. Власов подчеркнул, что осадки в виде сильного снега будут продолжаться и в предстоящие недели.
Днем ранее адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько заявил, что неправильное пересечение дорожной разметки во время непогоды и снежных заносов всё равно считается нарушением ПДД и влечет за собой штраф.По его словам, камеры фотовидеофиксации даже во время снегопада контролируют пересечение дорожной разметки. При этом наказание теоретически возможно оспорить, если на снимке видно, что разметка занесена снегом, подчеркнул юрист.
Несколько дней подряд столицу накрывал снегопад. Так, 19 декабря сообщалось, что высота сугробов в Москве достигла 34 см, обновив рекорд 1941 года. По словам специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сильных осадков в третьей декаде декабря не ожидается.