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Путин внес в Совфед на согласование кандидатуры прокуроров новых регионов РФ

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Президент РФ Владимир Путин внес на согласование в Совет Федерации кандидатуры на должности прокуроров новых регионов России. Они будут рассмотрены 22 декабря, сообщили в пресс-службе Совфеда.

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Так, на должность прокурора Луганской Народной Республики (ЛНР) предложена кандидатура Глеба Михайлова, а на должность прокурора Донецкой Народной Республики (ДНР) — кандидатура Андрея Спивака.

На должности прокуроров Запорожской и Херсонской областей представлены кандидатуры Кирилла Осипчука и Андрея Петрова соответственно.

20 декабря депутат Народного совета ЛНР Ольга Бас была назначена сенатором от республики в Совфеде, а сенатором от ДНР стал депутат Народного совета республики Александр Ананченко. Также сенатором РФ — представителем от исполнительного органа государственной власти Запорожской области определен Дмитрий Ворона.

13 декабря временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что выборы главы республики и парламентские выборы состоятся в сентябре 2023 года, в единый день голосования. В ЛНР также отмечали, что парламентские выборы в республике могут пройти осенью 2023 года.

5 октября президент РФ подписал федеральный конституционный закон о принятии республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав страны. До этого на этих территориях прошли референдумы по этому вопросу.

В тот же день Путин назначил врио глав присоединенных территорий. Так, врио главы ДНР назначен Пушилин, ЛНР — Леонид Пасечник. Врио губернатора Запорожской области стал Евгений Балицкий, Херсонской области — Владимир Сальдо. Они будут руководить регионами до вступления в должность избранных глав и губернаторов.

За интеграцию с Россией в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% избирателей. В Херсонской области изменения поддержали 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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