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Эксперт призвал США напомнить Украине о пределах оказываемой помощи

Эксперт Депетрис призвал США напомнить о пределах оказываемой Украине помощи
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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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США должны напомнить Украине о пределах оказываемой ей военной помощи. Об этом 22 декабря заявил обозреватель телеканала NBC Дэниел Депетрис.

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«Вашингтону следует позаботиться о том, чтобы его не увлекла неверная позиция из-за безумного стремления увидеть, как Россия побеждена и унижена. Сейчас самое время честно сказать об ограниченности военной и финансовой поддержки США украинцам, о том, как долго эта поддержка может продолжаться и — что не менее важно — о том, как мы хотели бы, чтобы закончилась <специальная операция>, длящаяся почти год», — написал эксперт по международным отношениям.

Депетрис напомнил, что помимо Украины у США есть другие приоритеты в сфере национальной безопасности. По его мнению, Вашингтон заинтересован в предотвращении конфликтов на территории НАТО, сохранении предсказуемых отношений с Россией и предотвращении применения ядерного оружия.

«Американские политики не могут позволить себе сосредоточиться исключительно на интересах Украины, по мере того, как они оттачивают и реализуют свою политику по обеспечению интересов Америки», — отметил эксперт.

Накануне конгрессмен от Аризоны Пол Госар выступил против выделения многомиллиардной помощи Украине, которая идет на продолжение боевых действий. Он также заявил, что у США хватает своих проблем, в число которых Украина не входит.

Также 21 декабря лидер Республиканской партии в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что не поддерживает безотчетное выделение средств Украине.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в новый пакет военной помощи Киеву включили систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Также будет выделена сумма порядка $1,85 млрд. По словам госсекретаря, военная помощь США Украине составляет $21,9 млрд.

21 декабря украинский лидер Владимир Зеленский в рамках своего официального визита в США прибыл в Вашингтон. Он встретился с американским президентом Джо Байденом и провел с ним личные переговоры, в ходе которых последний подтвердил готовность усилить возможности Украины по самообороне.

Зеленский отметил, что остался доволен результатами переговоров с американским коллегой. Он также выразил надежду на то, что конгресс одобрит инициативу о поставке в Киев очередной партии вооружений на сумму $45 млн.

Ранее, 18 декабря, обозреватель газеты Politico выразил мнение, что у Белого дома есть опасения сокращения размеров помощи Украине из-за позиции Республиканской партии в конгрессе. Более того, в администрации Байдена в целом признают неминуемость снижения объемов поддержки Украины.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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