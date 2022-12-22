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В ДТЭК сообщили о продолжающихся с 19 декабря экстренных отключениях света в Киеве

ДТЭК: в Киеве с 19 декабря продолжаются экстренные отключения света
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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В Киеве продолжаются экстренные отключения электроэнергии, сообщили 22 декабря в украинской энергокомпании ДТЭК «Киевские электросети».

Ключ света: как сказались на Украине удары по инфраструктуре
По всей стране начались экстренные отключения электричества

Там уточнили, что стабилизировать напряжение в электросетях украинской столицы не удается с 19 декабря.

Накануне глава энергокомпании YASNO, входящей в холдинг ДТЭК, Сергей Коваленко сообщил, что самая сложная ситуация с электроснабжением на Украине в настоящий момент наблюдается в Киеве, где из строя выведено 60% трансформаторов.

При этом он подчеркнул, что поврежденное высоковольтное оборудование не позволяет украинской столице получать электричество из энергосистемы страны. В том случае, если начнутся поломки в оставшихся 40% узлов, ситуация в городе станет еще хуже.

19 декабря глава киевской военной администрации Сергей Попко заявил, что в результате взрывов оказался поврежден один из объектов критической инфраструктуры. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Киевской области. Перед этим в Киеве прогремело несколько взрывов в Соломенском и Шевченковском районах.

Информации от Министерства обороны России касательно последних взрывов, о которых утверждает украинская сторона, не поступало.

До этого, 16 декабря, мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что в случае наступления блэкаута на всех маршрутах общественного наземного транспорта будут работать бесплатные автобусы. При этом метро работать не будет. Станции подземки послужат в качестве пунктов временного пребывания во время воздушной тревоги.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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