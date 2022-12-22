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NASA сообщило о завершении четырехлетней миссии марсианского зонда InSight

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Фото: NASA
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Миссия NASA InSight на Марсе завершилась после более чем четырех лет сбора уникальных научных данных об этой планете. Об этом сообщили 22 декабря в американском космическом агентстве.

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NASA приняло решение завершить работы после того, как специалисты миссии предприняли две неудачные попытки связаться с зондом InSight. Они пришли к выводу, что его солнечные аккумуляторы больше не вырабатывают энергию. В последний раз связь с InSight была установлена 15 декабря.

«На всякий случай агентство будет продолжать прослушивать сигнал посадочного модуля, но на данный момент его получение маловероятно», — отметили в ведомстве.

20 декабря InSight «попрощался» с аудиторией Twitter и передал последний снимок с Марса, который изучал несколько лет.

«Моя сила очень низка, так что это может быть последнее изображение, которое я могу отправить. Не беспокойтесь обо мне: мое время здесь было продуктивным и безмятежным», — сообщается на странице зонда в этой соцсети.

Зонд NASA Mars InSight был запущен в мае 2018 года, а в ноябре приземлился на Марс. Тогда он прислал первое фото с поверхности Красной планеты, а в декабре записал шум ветра.

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