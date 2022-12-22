Почти 90 незаконных лесорубов выявили в Петербурге за полгода
Почти 90 незаконных лесорубов было выявлено в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за полгода с 1 июня по 1 декабря. Об этом в четверг, 22 декабря, пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
В сообщении отмечается, что за указанный период было проверено 1920 автомобилей.
«По фактам транспортировки древесины без оформления документов составлено 84 административных материала», — рассказали в инспекции.
Проверки продолжатся, отметили в ведомстве.
Ранее, в ноябре, сообщалось, что в Красноярском крае суд вынес приговор по делу о незаконной рубке леса почти на 16 млн рублей. Изначально суд приговорил обвиняемого к условному сроку, но прокуратура обжаловала приговор. В итоге мужчине назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы.