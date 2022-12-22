Реклама
Прямой эфир
Наука
NASA сообщило о завершении четырехлетней миссии марсианского зонда InSight
Происшествия
Число пострадавших в ДТП под Новосибирском детей выросло до пяти
Общество
Рогозин заявил о «сливе» его местонахождения в Донецке
Происшествия
В Красноярском крае у 15 отравившихся школьников выявили сальмонеллез
Происшествия
В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погибли два человека
Мир
Украину предупредили об «афганском сценарии» из-за помощи США
Экономика
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 72 рублей впервые с 29 апреля
Происшествия
Двое погибли при обстреле здания в Донецке, где был ранен Рогозин
Мир
Посол КНР в РФ предрек «последние дни» гегемонизму и политике силы в мире
Мир
The Telegraph назвала визит Зеленского в США сигналом о расколе Запада
Мир
В МИД Японии анонсировали онлайн-встречу G7 по Украине
Общество
«Росатом» собрал гуманитарную помощь для жителей Энергодара на сумму более 100 млн рублей
Сюжет:

В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погибли два человека

0
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли два человека в результате обстрелов с украинской стороны. Об этом в четверг, 22 декабря сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«Грады» в тумане: как Донецк пережил самые тяжелые обстрелы за девять лет
Специальный репортаж «Известий» — о жизни Донбасса в условиях артиллерийского террора со стороны Украины

«За минувшие сутки, с 08:00 21 декабря до 08:00 22 декабря, в результате обстрелов со стороны Вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и еще 10 мирных жителей получили ранения», — сообщил штаб в своем Telegram-канале.

Отмечается, что украинские военные вели огонь из РСЗО и ствольной артиллерии, в том числе натовского калибра 155 мм.

Ранее в четверг сообщалось, что среди пострадавших за сутки оказался экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он был ранен накануне при обстреле Ленинского района Донецка и получил ранение в спину. Сопровождавшие его лица также пострадали.

Кроме того, в результате обстрела ранения получил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. Как заявила его пресс-секретарь, угрозы жизни нет.

Позже в распоряжении «Известий» появились кадры с места обстрела. Судя по ним, здание было частично разрушено. Осколки разлетелись в разные стороны и изрешетили различные части строения.

Также в четверг поступила информация о семи раненых из числа мирных жителей ДНР, по которым украинские боевики в очередной раз открыли огонь. В частности, в Киевском районе Донецка пострадала женщина 1946 года рождения, а в Ленинском районе ― две женщины, 1989 и 2000 года рождения.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022