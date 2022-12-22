В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погибли два человека

За сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли два человека в результате обстрелов с украинской стороны. Об этом в четверг, 22 декабря сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«За минувшие сутки, с 08:00 21 декабря до 08:00 22 декабря, в результате обстрелов со стороны Вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и еще 10 мирных жителей получили ранения», — сообщил штаб в своем Telegram-канале.

Отмечается, что украинские военные вели огонь из РСЗО и ствольной артиллерии, в том числе натовского калибра 155 мм.

Ранее в четверг сообщалось, что среди пострадавших за сутки оказался экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он был ранен накануне при обстреле Ленинского района Донецка и получил ранение в спину. Сопровождавшие его лица также пострадали.

Кроме того, в результате обстрела ранения получил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. Как заявила его пресс-секретарь, угрозы жизни нет.

Позже в распоряжении «Известий» появились кадры с места обстрела. Судя по ним, здание было частично разрушено. Осколки разлетелись в разные стороны и изрешетили различные части строения.

Также в четверг поступила информация о семи раненых из числа мирных жителей ДНР, по которым украинские боевики в очередной раз открыли огонь. В частности, в Киевском районе Донецка пострадала женщина 1946 года рождения, а в Ленинском районе ― две женщины, 1989 и 2000 года рождения.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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