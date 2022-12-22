Число пострадавших в ДТП под Новосибирском детей выросло до пяти
Число детей, пострадавших при столкновении рейсового автобуса и «КамАЗа» в Новосибирской области, выросло до пяти. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщили в минздрава региона.
«В Искитимскую городскую больницу доставили пятерых детей, находившихся во время ДТП в автобусе», — рассказали ТАСС в пресс-службе.
Сейчас детей обследуют для уточнения характера травм.
ДТП произошло утром 22 декабря. Всего в автобусе, направлявшемся в Барнаул, находились 36 пассажиров, в том числе 27 детей.
По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в него врезался «КамАЗ».