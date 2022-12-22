Синоптик рассказал о сохранении в Петербурге плюсовой температуры
В четверг, 22 декабря, в Санкт-Петербурге сохранится плюсовая температура. Ожидается облачная погода. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня Северная столица останется на периферии обширного североатлантического циклона, в зоне теплого и влажного воздуха», — рассказал специалист.
Как отмечает 78.ru, прогнозируются небольшие осадки, в основном дожди. Воздух прогреется от +1 до +3 градусов.
Ветер юго-восточный, с порывами до 9 м/с. Атмосферное давление будет держаться в районе 749 мм рт. ст., что ниже нормы.
Согласно прогнозу российского Гидрометцентра, в Москве 22 декабря ожидается облачная погода с умеренными осадками в виде дождя и мокрого снега. Также в столице из-за потепления до +3 градусов образовалась гололедица.
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, оттепель в Москве продлится до конца недели.