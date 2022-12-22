В Сургуте водитель автобуса избил подростка за брошенный снежок

Водитель автобуса в Сургуте пойдет под суд за избиение 13-летнего подростка, бросившего снежок в транспортное средство. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

По данным ведомства, вечером 10 ноября в Сургуте дети возвращались из школы домой и возле дороги в районе Пролетарского проспекта играли в снежки, один из них попал в автобус. Водитель остановил транспортное средство, выбежал, догнал одного из подростков и нанес ему удары руками и ногами по лицу.

«В результате его действий мальчику причинен легкий вред здоровью. Пассажирами автобуса школьнику была оказана первая помощь», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Водитель обвиняется в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). Уголовное дело направлено в суд.

В начале декабря в городе Татарске Новосибирской области водитель маршрутного автобуса высадил 12-летнего школьника в 30-градусный мороз.