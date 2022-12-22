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Байден пообещал, что Вашингтон поставит Киеву ЗРК Patriot и обучит украинских военных

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Президент США Джо Байден на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 21 декабря в Вашингтоне подтвердил намерение передать Киеву систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и обучить украинских военных ее использованию. Его слова приводит телеканал CBS News.

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Байден отметил, что Вашингтон намерен продолжать укреплять обороноспособность Украины и «особенно противовоздушную оборону».

«Именно поэтому мы собираемся предоставить Украине ракетную батарею Patriot и обучить ваши силы, чтобы они могли безошибочно ее использовать», — сказал американский президент.

При этом, по его мнению, такое решение «не влечет за собой эскалации» конфликта.

Кроме того, он заявил, что обе политические партии США — демократы и республиканцы — поддерживают Киев и вместе с союзниками хотят убедиться, что Киев получает всю необходимую помощь.

Вместе с этим конгрессмен от Аризоны Пол Госар заявил, что Украина не должна получать многомиллиардное финансирование от США по запросу Зеленского, который направляет это финансирование на продолжение боевых действий.

Байден и Зеленский встретились в среду, 21 декабря, в Белом доме в рамках официального визита украинского лидера в США. Целью визита Зеленский назвал обсуждение двусторонних отношений США и Украины. Также он хотел бы поблагодарить американцев, президента и конгресс США за оказанную помощь Украине.

В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в новый пакет военной помощи Киеву включили систему ПВО Patriot. Также будет выделена сумма порядка $1,85 млрд. По словам госсекретаря, военная помощь США Украине составляет $21,9 млрд.

Также Байден подписал меморандум об очередном пакете военной помощи Киеву. Вашингтон планирует направить на поддержку Украины до $1 млрд. Объявить о новом пакете военной помощи Украине Байден намерен во время визита украинского президента Владимира Зеленского в США.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне специальной военной операции РФ. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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