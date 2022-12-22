Три ребенка пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком под Новосибирском
Перевозивший детей автобус столкнулся с грузовиком под Новосибирском. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.
«В результате происшествия травмированы три пассажира автобуса (дети в возрасте 10–11 лет). Бригадой скорой медицинской помощи они доставлены в больницу, характер травм уточняется», — говорится в сообщении.
Всего в автобусе, направлявшемся в Барнаул, находились 36 пассажиров, в том числе 27 детей.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в него врезался грузовик «КамАЗ».
По данным ТАСС, удар пришелся в заднюю часть автобуса. Пострадавшие дети получили ушибы.
9 декабря в Новгородской области столкнулись школьный автобус и легковой автомобиль. Водитель и пассажир Chevrolet Aveo погибли на месте, никто из школьников не пострадал.