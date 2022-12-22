Хоккеист Кучеров сравнялся с лидером по числу передач за сезон НХЛ Макдэвидом

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров догнал форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, который возглавляет рейтинг лучших ассистентов сезона в национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 22 декабря пишет «Спорт-Экспресс».

Оба хоккеиста совершили по 36 голевых передач в регулярном чемпионате. При этом Кучеров провел 32 матча, а Макдэвид участвовал в 33 играх сезона.

Последний из своих пасов Кучеров сделал 21 декабря в матче с «Детройт Ред Уингз». С его передачи Брейден Пойнт открыл счет на второй минуте. В дальнейшем россиянин сам поразил чужие ворота, однако это не позволило его команде избежать поражения со счетом 4:7.

21 декабря нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин сравнялся с Сергеем Федоровым, занимающим второе место в списке лучших российских бомбардиров НХЛ. Они оба набрали по 1179 очков за карьеру.

Ранее, 14 декабря, Александр Овечкин в матче с «Чикаго Блэкхокс» оформил хет-трик и забросил 800-ю шайбу. Он стал третьим игроком НХЛ после Горди Хоу и Уэйна Гретцки, кому удалось достичь такого результата.