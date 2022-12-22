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В Красноярском крае у 15 отравившихся школьников выявили сальмонеллез

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Фото: Прокуратура Красноярского края
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Учащиеся лицея № 103 «Гармония» города Железногорск заразились сальмонеллезом. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

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По данным ведомства, с 10 по 20 декабря 41 учащийся лицея с симптомами отравления обратился за медицинской помощью. Отмечается, что за питание в учебном заведении отвечает ООО «Аквариум». В ходе обследования у 15 детей и одного сотрудника компании выявили бактерию сальмонеллеза.

До 30 декабря школьники переведены на дистанционное обучение, работа столовой приостановлена.

По факту случившегося была организована комплексная проверка всех пищеблоков, с которыми сотрудничает «Аквариум». Кроме того, директору компании вынесли предупреждение о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход расследования на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

О массовом отравлении учащихся лицея в Железногорске стало известно 20 декабря. Детей направили на амбулаторном лечении, их состояние оценивается как удовлетворительное. В здании образовательного учреждения были проведены дезинфекционные мероприятия.

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