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Роспотребнадзор рекомендовал москвичам носить маски в общественных местах из-за гриппа

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Жителям Москвы рекомендуется носить маски в общественных местах в связи с подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом 21 декабря сообщили в управлении Роспотребнадзора по столице.

«Грипп доминирует уже практически во всех регионах России»
Инфекционист Роспотребнадзора Александр Горелов — об опасных последствиях болезни, причинах сильной эпидемии этого года и детях как главной группе риска

«В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ для профилактики заболеваемости рекомендуется ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, частое мытье и обработка антисептиками рук, недопущение присутствия в организованном коллективе больных людей, которые являются источниками инфекции для окружающих», — говорится в заявлении.

При этом отмечается, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве стабилизируется, и в течение последних трех недель отмечается снижение интенсивности эпидпроцесса.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что единственным эффективным средством защиты от тяжелого течения гриппа и развития осложнений является ежегодно проводимая вакцинация.

21 декабря мэр Москвы Сергей Собянин предупредил об увеличившейся нагрузке на столичные поликлиники из-за гриппа и ОРВИ. По его словам, в начале года в связи с «омикроном» пиковое посещение поликлиник составляло порядка 40–45 тыс. человек в сутки. Осенью оно стало доходить до 60 тыс. человек.

За день до этого в Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ по России в целом на 16% за неделю. Среди вирусов лидирует свиной грипп (А(H1N1)2009), который циркулирует уже в 86 регионах

В тот же день врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что не рекомендуется делать при лечении гриппа. Так, не следует принимать антибиотики с первого дня болезни. Этим можно навредить нормальной флоре, а патогенная останется.

Кроме того, нельзя пытаться лечить грипп народными методами, например, крепким алкоголем. Это может вызвать обезвоживание, которое повышает риск сосудистого спазма.

15 декабря глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что в Москве пройден пик заболеваемости гриппом и ОРВИ. Между тем она указала, что эпидемиологическая ситуация в столице всё равно непростая.

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