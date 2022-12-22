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Один человек погиб из-за взрыва на трубопроводе с горючим в Мексике

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Фото: REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
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Один человек погиб в результате взрыва на трубопроводе с горючим государственной нефтегазовой компании Pemex в штате Идальго, Мексика. Об этом сообщило управление внутренних дел региона в своем Twitter-аккаунте.

Отмечается, что инцидент произошел 21 декабря около 19:30 по местному времени (22 декабря 04:30 мск).

«Правительство Идальго информирует, что <...> разные ведомства координируют усилия для того, чтобы потушить пожар на трубопроводе Pemex <...> в муниципалитете Эпасоюкан», — говорится в сообщении ведомства.

По информации властей, взрыв произошел во время ремонта для устранения врезок, сделанных похитителями горючего. В данный момент распространение огня удалось взять под контроль.

Как сообщили в ведомстве, в результате взрыва погиб работник компании Pemex, который управлял экскаватором, задействованным во время работ.

Это не первое ЧП на объектах государственной нефтегазовой компании Pemex. Ранее, 21 сентября, в мексиканском штате Табаско на участке Pemex произошел взрыв. Предполагается, что инцидент произошел из-за утечки газа, однако официального подтверждения данной информации нет.

До этого, 26 августа, также взорвался газопровод в штате Пуэбла из-за чего был разрушен дом и сгорел автомобиль.

Мощный взрыв прогремел 31 октября 2021 года на месте нелегальной врезки в газопровод в мексиканском штате Пуэбла. В результате произошедшего погиб один человек, еще 15 пострадали.

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