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Подростка убило упавшим с крыши снегом в Подмосковье

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Тринадцатилетний подросток погиб после того, как на него упал снег с крыши здания. Об этом стало известно в четверг, 22 декабря.

По информации «Известий», инцидент произошел в деревне Захарково в Красногорском районе на востоке Московской области.

Александр В. умер на месте происшествия до приезда медиков.

По факту произошедшего следователи начали проверку.

Ранее, 18 декабря, 14-летнего подростка нашли скончавшимся от обморожения в канаве переулка Базовый в Екатеринбурге.

По информации местных СМИ, накануне юноша был в гостях у друзей, где те принимали различные медицинские препараты. В результате ссоры подростка выгнали из дома.

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