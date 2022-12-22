Подростка убило упавшим с крыши снегом в Подмосковье
Тринадцатилетний подросток погиб после того, как на него упал снег с крыши здания. Об этом стало известно в четверг, 22 декабря.
По информации «Известий», инцидент произошел в деревне Захарково в Красногорском районе на востоке Московской области.
Александр В. умер на месте происшествия до приезда медиков.
По факту произошедшего следователи начали проверку.
Ранее, 18 декабря, 14-летнего подростка нашли скончавшимся от обморожения в канаве переулка Базовый в Екатеринбурге.
По информации местных СМИ, накануне юноша был в гостях у друзей, где те принимали различные медицинские препараты. В результате ссоры подростка выгнали из дома.