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Зеленский заявил о поддержке Байденом мирного саммита по Украине

Зеленский сообщил, что Байден поддержал проведение мирного саммита по Украине
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с американским лидером Джо Байденом предложения Киева по урегулированию конфликта, и тот поддержал проведение саммита для дальнейшего рассмотрения этих идей. Об этом он заявил 21 декабря в ходе выступления в конгрессе США.

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«И насчет саммита, который может быть проведен. Я счастлив, что президент Байден поддержал нашу мирную инициативу сегодня. Каждый из вас, леди и джентльмены, может помочь воплощению этой инициативы, чтобы гарантировать, что американское лидерство остается твердым, двухпалатным и двухпартийным», — сказал он.

Как сообщил ранее телеканал CNN со ссылкой на источники, в своей речи Зеленский предложит провести «некий мирный саммит» этой зимой.

21 декабря Владимир Зеленский в рамках своего официального визита в США прибыл в Вашингтон. Он встретился с президентом США Джо Байденом и провел с ним личные переговоры. Американский лидер подтвердил готовность усилить возможности Украины по самообороне.

Позднее Зеленский заявил, что остался доволен результатами переговоров с Джо Байденом. Он также выразил надежду на то, что американский конгресс одобрит инициативу о поставке очередной партии вооружений на сумму $45 млн.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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