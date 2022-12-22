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В МИД Японии анонсировали онлайн-встречу G7 по Украине
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В МИД Японии анонсировали онлайн-встречу G7 по Украине

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Фото: Global Look Press/www.imago-images.de
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Главы министерств иностранных дел стран-членов G7 проведут онлайн-совещание в четверг, 22 декабря. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Японии.

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Встреча состоится в 21:30 по местному времени (15:30 мск) и, как заявлено, продлится около часа.

«На этой встрече министров иностранных дел мы поделимся нашими взглядами на последнюю ситуацию в Украине, обменяемся мнениями о будущих ответных мерах и еще раз подтвердим сотрудничество G7», ― отметили в ведомстве.

По информации агентства Kyodo, стороны, предположительно, могут обсудить перспективы поддержки Украины после визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Ранее, 21 декабря, Владимир Зеленский во время выступления перед американским конгрессом призвал США предоставить Киеву танки и самолеты, которые, по его словам, украинские военные смогут эффективно использовать без необходимости, чтобы рядом находились американские военнослужащие.

В тот же день Зеленский в рамках своего официального визита в Вашингтон заявил, что договорился со своим американским коллегой Джо Байденом о новом пакете военной помощи Украине, в состав которого войдет, в частности, поставка Киеву зенитных ракетных комплексов Patriot.

20 декабря стало известно, что Япония намерена организовать обучение украинских саперов разминированию территорий и предоставить необходимое оборудование для поиска мин. Подготовку планируется проводить вместе с Камбоджей, имеющий большой опыт в данной сфере.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский выступил перед лидерами стран G7. В выступлении он перечислил «три шага» на пути к мирному решению ситуации на Украине. Первым шагом украинский лидер назвал предоставление Украине современных танков, артиллерии, снарядов, более реактивной артиллерии и дальнобойных ракет, вторым — поддержку финансовой, энергетической и социальной стабильности в 2023 году, а третьим — выполнение предложенной им ранее «формулы мира», созыв саммита Global Peace Formula Summit, для определения сроков реализации его формулы.

Тогда же в G7 договорились усиливать экономическое давление на Россию путем санкций. Также они выразили готовность помогать Украине в восстановлении ее энергетической инфраструктуры.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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