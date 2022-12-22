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В Twitter высмеяли главу Еврокомиссии за акцию в поддержку Украины

Пользователи Twitter высмеяли акцию главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в поддержку Украины
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Пользователи Twitter высмеяли главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен из-за акции солидарности с Украиной. Комментаторы негативно оценили публикацию политика, появившуюся 21 декабря.

Ключ света: как сказались на Украине удары по инфраструктуре
По всей стране начались экстренные отключения электричества

«Уважаемый Владимир Зеленский, вы призвали мир отключить сегодня свет в знак солидарности с народом Украины. Чтобы зажечь свет в их сердцах. Мы вас услышали», — написала глава ЕК в своем аккаунте в Twitter, опубликовав видео отключения света в здании Еврокомиссии.

Некоторые пользователи сочли ролик показным и лицемерным. Так, комментатор Rwehanga назвала прошедшую акцию игрой.

«Все комментарии здесь против вас. В каком же клоунском мире вы живете», — оказался солидарен с этим мнением James Crotty.

Кто-то отнесся к происходящему с иронией. Так, Energieerhaltungssatz отметил, что включил весь свет «в знак протеста против вас и вашего любимчика Зеленского».

«В посте написано «официальное лицо ЕС», поэтому ему нельзя доверять», — добавил пользователь с ником Gavrossa.

Ранее, 13 декабря, Урсула фон дер Ляйен объявила, что в Польше начнет работать хаб для помощи Украине в сфере энергетики. Евросоюз (ЕС) поставит Украине 30 млн светодиодных лампочек, сообщала она. ЕС уже поставил в страну 800 электрогенераторов, напомнила глава ЕК.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. По оценкам министра финансов Украины Сергея Марченко, ущерб, нанесенный ключевой инфраструктуре Украины, на сегодняшний день составляет $100 млрд.

21 декабря глава энергокомпании YASNO, входящей в холдинг ДТЭК, Сергей Коваленко сообщил, что самая сложная ситуация с электроснабжением на Украине в настоящий момент наблюдается в Киеве, где из строя выведено 60% трансформаторов. Поврежденное высоковольтное оборудование не позволяет украинской столице получать электричество из энергосистемы страны, уточнил он.

В этот же день компания «Укрэнерго» отчиталась, что в стране сохраняется сильный дефицит мощности энергосистемы.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против которого Украина проводит военные действия с 2014 года. Решение о спецоперации было принято в том числе на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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