Юрист предупредила россиян о случаях снижения зарплаты

В ряде случаев работодатель вправе выплатить сотруднику зарплату в меньшем размере, чем это оговорено в трудовом договоре. Об этом 22 декабря агентству «Прайм» рассказала адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева.

Например, основанием для таких санкций может стать невыполнение норм труда, неисполнение трудовых обязанностей, которые прописаны в ст. 155 Трудового кодекса России.

Если сотрудник не выполнил норму труда, размер оплаты будет ниже. Но он не должен быть меньше средней зарплаты работника, рассчитанной пропорционально фактически отработанному им времени.

В случае, когда работник не выполнил норму по причинам, не зависящим ни от него, ни от работодателя, должно быть сохранено не меньше двух третей ставки или оклада, рассчитанных тоже пропорционально фактически отработанному времени.

«А вот если невыполнение норм труда, неисполнение трудовых обязанностей произошло по вине работника, то оплата нормируемой части заработной платы производится в соответствии с объемом выполненной работы», ― подчеркнула Астаева.

Более того, ст. 156 ТК РФ предусматривает сокращение зарплаты, если продукция рабочего по его вине оказалась с браком.

Ранее, 17 декабря директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина рассказала о нюансах расчета зарплаты сотрудников в январе. Этот месяц отличается от других из-за продолжительных праздников.

Работник в январе получает выплаты в таком же размере, что и в другие месяцы. Но первая часть зарплаты в январе, аванс, может быть меньше, потому что она вычисляется по фактически отработанному времени. Однако далее второй месячный платеж будет больше. Таким образом, сотрудник получит зарплату в полном объеме.