Реклама
Прямой эфир
Мир
Антонов назвал заявления США о нежелании конфликта с РФ пустым звуком
Мир
РФ потребовала участия в расследовании терактов на «Северных потоках»
Армия
Российская гаубица уничтожила зенитную установку ВСУ в ДНР
Происшествия
В Красноярском крае у 15 отравившихся школьников выявили сальмонеллез
Мир
Байдена призвали признать атомные бомбардировки городов Японии ошибкой
Мир
Украину предупредили об «афганском сценарии» из-за помощи США
Мир
В Twitter высмеяли главу Еврокомиссии за акцию в поддержку Украины
Мир
Конгрессмен США настоял на отчетности за переданные Киеву средства
Мир
The Telegraph назвала визит Зеленского в США сигналом о расколе Запада
Мир
В МИД Японии анонсировали онлайн-встречу G7 по Украине
Общество
Все пострадавшие от взрыва газа на Сахалине получили жилье

Юрист предупредила россиян о случаях снижения зарплаты

Юрист Астаева заявила, что работнику могут снизить зарплату за невыполнение норм труда
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ряде случаев работодатель вправе выплатить сотруднику зарплату в меньшем размере, чем это оговорено в трудовом договоре. Об этом 22 декабря агентству «Прайм» рассказала адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева.

Денежный запрос: что делать при задержке зарплаты
Эксперты рассказали, как призвать к ответу работодателя, который не выдает жалованье вовремя

Например, основанием для таких санкций может стать невыполнение норм труда, неисполнение трудовых обязанностей, которые прописаны в ст. 155 Трудового кодекса России.

Если сотрудник не выполнил норму труда, размер оплаты будет ниже. Но он не должен быть меньше средней зарплаты работника, рассчитанной пропорционально фактически отработанному им времени.

В случае, когда работник не выполнил норму по причинам, не зависящим ни от него, ни от работодателя, должно быть сохранено не меньше двух третей ставки или оклада, рассчитанных тоже пропорционально фактически отработанному времени.

«А вот если невыполнение норм труда, неисполнение трудовых обязанностей произошло по вине работника, то оплата нормируемой части заработной платы производится в соответствии с объемом выполненной работы», ― подчеркнула Астаева.

Более того, ст. 156 ТК РФ предусматривает сокращение зарплаты, если продукция рабочего по его вине оказалась с браком.

Ранее, 17 декабря директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина рассказала о нюансах расчета зарплаты сотрудников в январе. Этот месяц отличается от других из-за продолжительных праздников.

Работник в январе получает выплаты в таком же размере, что и в другие месяцы. Но первая часть зарплаты в январе, аванс, может быть меньше, потому что она вычисляется по фактически отработанному времени. Однако далее второй месячный платеж будет больше. Таким образом, сотрудник получит зарплату в полном объеме.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022