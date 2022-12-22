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Пушков раскрыл будущее YouTube и Rutube в России

Пушков заявил, что видеохостинги Rutube и YouTube пока будут сосуществовать на рынке РФ
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Фото: Global Look Press/Rafael Henrique
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков 22 декабря заявил, что видеохостинги YouTube и Rutube пока будут сосуществовать на российском рынке.

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«Сейчас у Rutube общая библиотека контента превысила 20 млн видео. Это намного меньше, чем у YouTube по-прежнему, но все же это уже движение в правильном направлении. Уровень знания платформы среди населения превышает 80%», ― приводит слова Пушкова ТАСС.

Как отметил Пушков, число авторов контента на Rutube превышает 60 тыс. человек в месяц. По его словам, это в 10 раз выше в сравнении с началом года. Он считает, что Rutube прогрессирует.

Пушков сказал, что два видеохостинга будут сосуществовать, поскольку YouTube прочно закрепился в России. Однако, как он подчеркнул, в стране наблюдается постепенная «национализация информации». По его словам, для пользователей становится важнее информация из России, нежели та, что приходит извне.

Ранее, 28 сентября, глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что планов закрывать YouTube в России по-прежнему нет.

В апреле глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в интервью «Известиям» заявил, что если YouTube будет нарушать законы РФ, то его ждет блокировка. Он назвал сервис качественной, отлично сделанной площадкой, но, по его мнению, YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе спецоперации.

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