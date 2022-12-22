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Эксперт рассказал об уловках продавцов для маскировки роста цен

Эксперт Янин рассказал, какие уловки используют продавцы, чтобы покупатель тратил больше
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Продавцы в магазинах прибегают к различным уловкам, чтобы побудить потребителей покупать больше. Об этом рассказал 22 декабря председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

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«В этом году всё чаще используется шринкфлейшн — это когда уменьшается количество товара в упаковке, а цена при этом остается прежней или чаще всего растет», — приводит его слова агентство «Прайм».

Эксперт уточнил, что только за последние пять лет около 80% фасованных продуктов в заводских упаковках стали меньше.

«Люди не понимают, что стоимость продукции не просто выросла, но и купить за эти деньги можно меньше, чем раньше», — добавил он.

Янин также указал на то, что продавцы пользуются стремлением покупателей приобрести товар по скидке или акции, поэтому некоторые торговые точки устраивают таковые регулярно. Однако законы не обязывают писать на ценнике товара самую низкую стоимость продукта за последние 30 дней. Таким образом покупатель может и не догадываться, что скидочная цена вовсе не является самой низкой из возможных.

Ранее, 10 декабря, доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева рассказала, что попытка купить товар с хорошей скидкой иногда может обернуться неудачей. Она объяснила, что в сезон распродаж важно вовремя остановиться. По словам эксперта, ощущение азарта подталкивает желание к необдуманным покупкам.

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