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Юрист предупредил о последствиях шуток над мошенниками

Юрист Соловьев посоветовал не троллить мошенников и сбрасывать подозрительные звонки
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Агрессивный ответ на звонок мошенника может не пройти без последствий для абонента. Злоумышленники располагают некоторой информацией о владельце телефонного номера и могут предпринять ряд действий, чтобы отомстить нагрубившему. Об этом рассказал 22 декабря заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм».

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По его словам, человеку, который не воспринял всерьез слова псевдо-работников различных структур и начинает либо задавать уточняющие вопросы, либо грубить, либо же шутить над звонившим, мошенник может ответить оскорблениями и угрозами. В таком случае это будут самые простые последствия для абонента.

Однако злоумышленник может поместить непонравившегося клиента и специальный список.

«Не секрет, что разные мошеннические центры используют разные методы обмана. Однако связаны они общими кураторами и общими целями. Поэтому тех, кто не повелся на один вид обмана, но проявил агрессию, они «прогоняют» через все возможные способы отъема денег с расчетом на то, что на каком-нибудь из них человек всё же проколется и переведет деньги», — сказал Соловьев.

Кроме того, злоумышленник может использовать номер гражданина в обзвоне потенциальных жертв. Эксперт уточнил, что возможности звонков с подменных номеров на федеральном уровне сегодня нет, однако злоумышленники используют ресурсы региональных телефонных компаний.

Соловьев посоветовал не разговаривать совсем с мошенниками. Как только абонент понимает, что его хотят обмануть, необходимо прекратить разговор.

Ранее, 19 декабря, в интервью «Известиям» зампред «Сбера» Станислав Кузнецов рассказал, что в последние месяцы в центре внимания мошенников оказались сотрудники банков. Злоумышленники разрабатывают специально скрипты для общения с ними.

Как сообщили «Известия» 8 декабря, мошенники в Сети стали предлагать помощь с оформлением ссуд людям с плохой кредитной историей.

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