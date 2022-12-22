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В США представили шорт-лист претендентов на «Оскар»

В США представили шорт-лист претендентов на «Оскар» в 10 категориях
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Фото: Depositphotos.com
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Американская киноакадемия представила 21 декабря шорт-лист номинантов на кинопремию «Оскар» в 10 категориях. Список опубликован на сайте киноакадемии.

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В список возможных номинантов на премию в категории «Лучший полнометражный документальный фильм» вошла американская лента «Навальный» режиссера Дэниела Роэра. Всего в данной категории в шорт-лист вошли 15 фильмов, пять из которых позднее будут выдвинуты на премию. В числе претендентов картины «Всё, что дышит» Шаунака Сена, «Потомок» Маргарет Браун, «Вся красота и кровопролитие» Лоры Пойтрас, «Вулкан любви» Сары Досы, «Движение Джейн» Тии Лессин и Эммы Пилдс, «Дэвид Боуи: Moonage Daydream» Бретта Моргена и другие.

Также опубликовали шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». В список вошли 15 фильмов, среди них «Аргентина» Сантьяго Митре, «Корсаж» Мари Кройцер, «Близко» Лукаса Донта, «Сент-Омер» Элис Диоп, и ряд картин из Камбоджи, Дании, Германии, Индии, Ирландии, Мексики, Марокко, Пакистана, Польши, Республики Корея и Швеции.

Помимо этого, претенденты «Оскар» представлены в категориях «Лучший короткометражный документальный фильм», «Лучший грим и прически», «Лучшая музыка», «Лучшая песня», «Лучший короткометражный мультфильм», «Лучший художественный короткометражный фильм», «Лучший звук», «Лучшие визуальные эффекты».

Ранее, 26 сентября, стало известно, что Россия не будет выдвигать свой фильм на соискание премии «Оскар» в 2022 году. Соответствующая информация была опубликована на сайте президиума Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ.

Также председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков предложил не выдвигать фильм от России в 2022 году на премию «Оскар». По его мнению, это бессмысленно. Он также сообщил, что прекратил участие в Российском оскаровском комитете, подчеркнув отсутствие необходимости в данной организации.

95-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2022 год состоится 12 марта 2023 года.

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