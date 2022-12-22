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Танкисты ЮВО прямой наводкой поразили укрытие пехоты ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экипажи танков Т-72Б3м Южного военного округа (ЮВО) при поддержке разведывательных подразделений продолжают выполнять боевые задачи в рамках специальной операции по защите мирного населения Донбасса. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Первыми в работу включаются разведчики: с помощью малогабаритных беспилотников они вычисляют координаты важных стратегических объектов противника, отслеживают передвижение войск, а позже выполняют корректировку огня для ведения максимально эффективной стрельбы.

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Получив от сослуживцев необходимую информацию, танкисты выдвигаются в заданный район и наносят точечные удары в строгом соответствии с целеуказаниями. Огонь ведется в основном по заброшенным зданиям на окраинах поселений, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудуют свои позиции, располагают личный состав и бронетехнику.

«В этом здании была вражеская пехота, засевшая в подвале. С ЗОПов (закрытых огневых позиций. — Ред.) у нас не получалось, <...> поэтому поступил приказ отработать прямой наводкой. Был показан маршрут, мы прошли его вместе с саперами», — рассказал наводчик-оператор с позывным «Змей».

Ранее, 20 декабря, оборонное ведомство опубликовало кадры боевой подготовки экипажей модернизированных танков Т-90М «Прорыв», поступивших на вооружение Центрального военного округа (ЦВО). Механики-водители боевой машины высоко оценили управляемость танка как во время передвижения, так и при стрельбе.

18 декабря самоходные реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» ЮВО провели обстрелы опорных и командных пунктов ВСУ, а также артиллерийских и минометных батарей. После атаки военнослужащие РФ скрытно сменили позиции, перезарядили орудия и продолжили огонь.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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