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Артиллерия ВСУ нанесла удар по жилым домам в Новой Каховке

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Фото: РЕН ТВ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) 22 декабря нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области. Под ударом оказались городская инфраструктура и жилые дома. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал последствия обстрела.

По его словам, один из снарядов попал в жилой дом рано утром, пробив стену в здании. Удар был такой силы, что снес подъездную дверь. В соседних домах и квартирах не осталось целых окон, добавил корреспондент.

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«Кроют минометами 80-миллиметровыми и 120-миллиметровыми. Они не прекращают. Это (обстрелы. — Ред.) происходит и ночью, и утром, и в дневное время. Вы видите центр города, жилой массив и результат деятельности ВСУ», ― рассказал военнослужащий с позывным «Тайфун».

Как отметил Тимашев, ВСУ вели кучный обстрел. В другом квартале повреждены сразу несколько домов. Снаряд упал возле одного из подъездов, повредив лишь фасад здания.

«За последние три дня у нас пострадало очень много домов. Много раненых, контуженных и, к сожалению, двое погибших», ― добавил «Тайфун».

Корреспондент «Известий» рассказал, что ВСУ били в одном направлении по улице Горького. Под обстрел попал детский сад.

Накануне ВСУ также нанесли удар по Новой Каховке, зафиксировано попадание по жилому дому. Снаряд прилетел в кухню квартиры на первом этаже.

Корреспондент «Известий» Тимашев сообщил, что при обстреле погибли два человека.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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