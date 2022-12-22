Один человек пострадал в ДТП с тремя автомобилями на МКАД
В результате столкновения трех автомобилей на внешней стороне 52-го километра МКАД пострадал один человек. В распоряжении «Известий» в четверг, 22 декабря, появились кадры с места происшествия.
Пострадавший в аварии в настоящее время госпитализирован. Состояние его здоровья уточняется.
Правоохранители продолжают выяснять причины ДТП.
Ранее в этот день в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили об аварии на МКАД с тремя машинами. Отмечалось, что на месте работают оперативные службы.
Кроме того, в ведомстве предупредили, что движение на участке дороги затруднено, занято три полосы из шести.