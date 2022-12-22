Один человек погиб при тушении пожара на нефтехранилище в Колумбии

Один пожарный погиб при ликвидаци сильного возгорания на хранилище нефтепродуктов в городе Барранкилья на севере Колумбии. Об этом в среду, 21 декабря, сообщили местные власти на своей странице в Twitter.

«Девять машин пожарной службы Барранкильи тушат пожар в топливной компании, на месте работают сотрудники министерства внутренних дел и управления рисками. С сожалением сообщаем о смерти сержанта Хавьера Энрике Солано Руиса во время этой чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

Мэр города Хайме Пумарехо назвал погибшего героем, отметив, что тот проработал пожарником более 25 лет. Президент Колумбии Густаво Петро выразил соболезнования семье Руиса.

На месте инцидента продолжают работать спасатели и военные. Пожарные службы задействовали водоем возле нефтехранилища для тушения возгорания.

В целях безопасности местных жителей территория в радиусе 800 м от пожара была оцеплена.

По меньшей мере один из резервуаров нефтехранилища взорвался.

Ранее, 20 декабря, один человек погиб и не менее 13 пострадали в результате пожара на сухогрузе под флагом Мальты у побережья Турции. Всего на борту было 17 человек. По информации местных СМИ, погибшим оказался капитан корабля.

Причины инцидента неизвестны. Экипаж судна доставили в порт города Синоп. На место происшествия незамедлительно отправились спасатели и пожарные.