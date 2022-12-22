Один человек погиб при обстреле здания, где были Рогозин и Хоценко

Один человек погиб в результате обстрела здания, где находились бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и председатель правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталий Хоценко. Об этом 22 декабря заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев, который также находился там.

«К сожалению, один наш соратник погиб, спецназовец, несколько раненых», ― приводит слова Журавлева ТАСС.

Кроме того, депутат подтвердил, что Рогозин получил ранение в спину.

По словам Журавлева, никто из попавших под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) не собирается эвакуироваться из Донецка, несмотря на инцидент.

Ранее в этот день помощник Рогозина сообщил, что экс-глава «Роскосмоса» был ранен при обстреле Ленинского района Донецка со стороны ВСУ. По его словам, он госпитализирован, но угрозы жизни нет.

Также стало известно, что председатель правительства ДНР Виталий Хоценко был ранен при обстреле Донецка со стороны ВСУ. Как заявила его пресс-секретарь, угрозы жизни нет.

В распоряжении «Известий» появились кадры с места обстрела ВСУ, где были ранены Рогозин Хоценко. В результате удара здание было частично разрушено.

Помимо этого, семь человек получили ранения в результате обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ. В частности, в Киевском районе Донецка пострадала женщина 1946 года рождения, в Ленинском районе ― две женщины 1989 и 2000 года рождения.

Районная администрация сообщила о двух погибших в Ленинском районе Донецка.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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