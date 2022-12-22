Три автомобиля столкнулись на МКАД

В Москве на внешней стороне 52-го километра МКАД столкнулись три автомобиля. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«На внешней стороне 52-го километра МКАД столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что в настоящий момент движение затруднено, занято три полосы из шести. В ведомстве призвали автомобилистов объезжать данный участок.

Ранее, 20 декабря, на внешней стороне 29-го километра МКАД автомобиль влетел в отбойник. Отмечается, что во время движения в районе развязки с трассой М-4 водитель машины не справился с управлением, вследствие чего столкнулся с отбойником.