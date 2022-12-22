На севере ФРГ ограничили движение судов из-за утечки нефти

Проход судов через территорию Германии по Кильскому каналу временно закрыт в связи с утечкой нефти в портовом городе Брунсбюттель. Об этом в среду, 21 декабря, заявили местные оперативные службы.

«Что привело к утечке, неизвестно. Угрозы для населения нет», — говорится в сообщении городской полиции.

Нарушение в работе нефтепровода было зафиксировано ранее днем, после чего перекачку топлива на данном участке остановили. В настоящий момент специалисты устраняют последствия инцидента.

Как отметили представители Центрального командования ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море, нефтяное пятно растянулось приблизительно на шесть километров. Подробности о масштабах разлива и сопутствующем ущербе не приводятся.

Также появилась информация, что министр энергетики земли Шлезвиг-Гольштейн Тобиас Гольдшмидт планирует в четверг лично проконтролировать обстановку на месте происшествия.

Ранее, 9 декабря, сообщалось, что на одном из крупнейших нефтепроводов в США Keystone, который принадлежит канадской компании TC Energy и находится в штате Канзас, произошел разлив более 14 тыс. баррелей нефти. Работу нефтепровода приостановили сразу же после того, как стало известно об аварии.

TC Energy направила 100 человек для ликвидации последствий. Длина Keystone достигает почти 3,5 тыс. км, за сутки через него проходит до 622 тыс. баррелей нефти.