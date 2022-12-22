Реклама
Прямой эфир
Общество
В ЛНР выдали первые автомобильные номера российского образца
Мир
В США отметили изменения помощи Киеву в зависимости от тактики России
Мир
Байден на встрече с Зеленским заявил о продолжении военной поддержки Киева
Мир
The Times узнала о непригодности двух третей новейших гаубиц Германии
Мир
Украинских военных будут обучать работе с ЗРК Patriot в Германии
Мир
Зеленский раскрыл цели своего визита в Вашингтон
Мир
Орбан указал на неодобрение Венгрией антироссийских санкций
Политика
Путин указал на важность совершенствования систем защиты инфоресурсов РФ и РБ
Мир
США ввели дополнительные санкции против Ирана
Происшествия
ВСУ возобновили обстрелы Донецка
Мир
Сын Трампа придумал Зеленскому прозвище за умение выпрашивать деньги
Мир
Сенатор-республиканец назвал ошибкой назначение Трейси на пост посла США в РФ

На севере ФРГ ограничили движение судов из-за утечки нефти

На севере ФРГ ограничили внутреннее судоходство из-за утечки нефти
0
Фото: Global Look Press/Jonas Walzberg
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проход судов через территорию Германии по Кильскому каналу временно закрыт в связи с утечкой нефти в портовом городе Брунсбюттель. Об этом в среду, 21 декабря, заявили местные оперативные службы.

«В Германии ожидается рецессия»
Глава комитета бундестага по вопросам энергетики Клаус Эрнст — о риске деиндустриализации ФРГ и последствиях введения порога цен на нефть

«Что привело к утечке, неизвестно. Угрозы для населения нет», — говорится в сообщении городской полиции.

Нарушение в работе нефтепровода было зафиксировано ранее днем, после чего перекачку топлива на данном участке остановили. В настоящий момент специалисты устраняют последствия инцидента.

Как отметили представители Центрального командования ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море, нефтяное пятно растянулось приблизительно на шесть километров. Подробности о масштабах разлива и сопутствующем ущербе не приводятся.

Также появилась информация, что министр энергетики земли Шлезвиг-Гольштейн Тобиас Гольдшмидт планирует в четверг лично проконтролировать обстановку на месте происшествия.

Ранее, 9 декабря, сообщалось, что на одном из крупнейших нефтепроводов в США Keystone, который принадлежит канадской компании TC Energy и находится в штате Канзас, произошел разлив более 14 тыс. баррелей нефти. Работу нефтепровода приостановили сразу же после того, как стало известно об аварии.

TC Energy направила 100 человек для ликвидации последствий. Длина Keystone достигает почти 3,5 тыс. км, за сутки через него проходит до 622 тыс. баррелей нефти.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022