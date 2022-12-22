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В Пентагоне пообещали продолжать военную помощь Украине

В Пентагоне заявили, что Россия не удержит США от передачи Украине оружия
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Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Marco Gomez
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Вашингтон не станет опираться на мнение Москвы при принятии решений относительно поставок вооружения Киеву. Предупреждения Кремля не заставят отказаться от помощи Украине. Об этом 21 декабря заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

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«Мы будем продолжать поддерживать украинцев тем, что им нужно, и когда нужно, невзирая на риторику», — сказал он журналистам.

Таким образом представитель прокомментировал объявление о передаче Украине систем Patriot. Заявление о соответствующей помощи прозвучало на фоне предупреждений Москвы о том, что это приведет к дальнейшей эскалации.

Ранее в этот день стало известно, что президент США Джо Байден подписал меморандум об очередном пакете военной помощи Киеву. Вашингтон планирует направить на поддержку Украины до $1 млрд.

Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, помощь Вашингтона Киеву менялась с течением времени и зависела от изменения тактики России. Он также заявил, что в настоящее время Украина наиболее сильно нуждается в системах ПВО.

Накануне агентство Associated Press сообщало, что США выделят Украине пакет военной помощи в размере $1,8 млрд, в который войдет поставка зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

США и другие страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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