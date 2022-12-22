В Пентагоне пообещали продолжать военную помощь Украине

Вашингтон не станет опираться на мнение Москвы при принятии решений относительно поставок вооружения Киеву. Предупреждения Кремля не заставят отказаться от помощи Украине. Об этом 21 декабря заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

«Мы будем продолжать поддерживать украинцев тем, что им нужно, и когда нужно, невзирая на риторику», — сказал он журналистам.

Таким образом представитель прокомментировал объявление о передаче Украине систем Patriot. Заявление о соответствующей помощи прозвучало на фоне предупреждений Москвы о том, что это приведет к дальнейшей эскалации.

Ранее в этот день стало известно, что президент США Джо Байден подписал меморандум об очередном пакете военной помощи Киеву. Вашингтон планирует направить на поддержку Украины до $1 млрд.

Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, помощь Вашингтона Киеву менялась с течением времени и зависела от изменения тактики России. Он также заявил, что в настоящее время Украина наиболее сильно нуждается в системах ПВО.

Накануне агентство Associated Press сообщало, что США выделят Украине пакет военной помощи в размере $1,8 млрд, в который войдет поставка зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

США и другие страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».