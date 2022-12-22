Городские службы Москвы приступили к противогололедной обработке дорог

В Москве на фоне неблагоприятных погодных условий организованы противогололедные мероприятия. Об этом в среду, 21 декабря, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

«В столице идет ледяной дождь, что способствует образованию гололедицы. Городские службы проводят противогололедную обработку проезжей части и тротуаров», — говорится в публикации в Telegram-канале комплекса.

Кроме того пешеходов призвали осторожно передвигаться по улицам города, а водителей транспортных средств — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее в среду ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк предупредила о ледяном дожде в Москве на фоне потепления. По ее словам, температура воздуха в столице будет постепенно подниматься в течение дня до –2...–4 градусов и выше.

Аналогичным прогнозом поделилась главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. Она отметила, что к вечеру в столице и по области потеплеет до 0 градусов.

19 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что к концу недели в Москве начнется оттепель с температурой от –3 до +3 градусов. Он также призвал местных жителей быть аккуратнее, поскольку в регионе ожидаются снег, мокрый снег и дождь.