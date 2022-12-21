Бойцы спецназа «Ахмат» продвинулись в районе Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 21 декабря заявил командир подразделения Апты Алаудинов.

«Ежедневно они продвигаются и выбивают противника с позиций. Ежедневно мы у них отвоевываем очень хорошие участки», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Ранее в этот день офицер второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что мобилизованные украинские военнослужащие покидают позиции в районе Соледара в ДНР.

Накануне Алаудинов рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказываются идти в атаку в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) и Соледара в ДНР. Он уточнил, что имеются видеоролики, на которых видно, как ВСУ отводят своих бойцов, отказывающихся идти в атаку, а затем расстреливают их.

Также 20 декабря Марочко сообщил, что командование ВСУ перебрасывает дополнительные силы к Соледару в ДНР. Он отметил, что таким образом на Киев повлияло освобождение населенного пункта Яковлевка, расположенного северо-восточнее Соледара, всерьез обеспокоило украинское командование.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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