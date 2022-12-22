Минобороны рассказало о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

Министерство обороны России рассказало о новых подвигах российских военнослужащих, которые участвуют в проведении спецоперации по защите Донбасса.

Заместитель командира по военно-политической работе мотострелкового батальона капитан Юрий Кашеваров отличился в ходе обороны одного из населенных пунктов в зоне СВО. Противник превосходил российских военных числом, а также вел огонь из артиллерии и минометов.

Благодаря грамотному командованию Кашеварова, бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожили два БТР, две боевые машины и большое количество украинских боевиков.

Более того, Кашеваров лично вытащил из-под огня своих раненых товарищей и под обстрелами противника вывез их в безопасный район для дальнейшей эвакуации.

Также отличился Фельдшер роты прапорщик Александр Мурацев. В ходе выполнения боевой задачи в зоне спецоперации группа российских бойцов вместе с Мурацевым обнаружила вооруженную группу украинских боевиков. Те готовили диверсию в тылу российских войск.

Мурацев доложил об этом командиру. Тот принял решение дать бой врагу. В ходе сражения прапорщик под огнем противника эвакуировал своих раненых товарищей и оказывал им первую доврачебную помощь. В результате удалось сохранить жизни российских военнослужащих.

В Минобороны также отметили заслуги младшего сержанта Петра Илюшина. Выполняя боевые задачи вблизи одного из населенных пунктов, Илюшин и его группа обнаружили тщательно замаскированный объект противника.

Младший сержант оценил ситуацию и приказал скрытно занять выгодные для боя позиции. После сигнала Илюшина бойцы начали шквальный огонь по врагу. Тот понес тяжелые потери и был вынужден отступить.

Более того, при осмотре объекта российские военные нашли ценные данные, которые потом передали командованию.

За проявленные мужество и героизм Министерство обороны России наградило Петра Илюшина медалью Суворова.

Ранее, 21 декабря, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска заняли новые господствующие высоты и рубежи на донецком направлении. Более того, за сутки бойцы российской армии уничтожили более 80 украинских боевиков.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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