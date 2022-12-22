Генсек НАТО может возглавить Международный валютный фонд

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может возглавить Международный валютный фонд (МВФ). Об этом 21 декабря сообщил норвежский телеканал TV2 со ссылкой на свои источники в альянсе.

«Столтенберг может получить новую руководящую должность в Вашингтоне», — говорится в публикации.

По информации источников телеканала, назначение Столтенберга на новую должность может произойти в следующем году после истечения срока его полномочий на посту главы НАТО, который он занимает с 2014 года.

«США хотят видеть Столтенберга на посту главы Международного валютного фонда», — приводит слова источника TV2.

Ранее, 19 декабря, первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат сообщила, что руководство МВФ одобрило запрос Киева на проведение программы мониторинга с участием исполнительного совета фонда. По ее словам, она поможет Украине проводить взвешенную макроэкономическую политику и привлечь финансовые средства из внешних источников.

Глава МВФ Кристалина Георгиева 12 октября сообщила, что МВФ и международные партнеры Украины выделили ей в целом $35 млрд в виде грантов и кредитов в 2022 году. По оценкам фонда, ежемесячные финансовые потребности Украины за счет внешних вливаний в 2023 году будут составлять $3–4 млрд в месяц.

30 сентября стало известно, что Национальный банк Украины решил запросить у МВФ экстренную помощь в размере $1,3 млрд. В банке уточняли, что в случае одобрения запроса деньги Украине могут поступить уже в октябре.