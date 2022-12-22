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Генсек НАТО может возглавить Международный валютный фонд

Генсек НАТО Йенс Столтенберг может стать главой Международного валютного фонда
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Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может возглавить Международный валютный фонд (МВФ). Об этом 21 декабря сообщил норвежский телеканал TV2 со ссылкой на свои источники в альянсе.

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«Столтенберг может получить новую руководящую должность в Вашингтоне», — говорится в публикации.

По информации источников телеканала, назначение Столтенберга на новую должность может произойти в следующем году после истечения срока его полномочий на посту главы НАТО, который он занимает с 2014 года.

«США хотят видеть Столтенберга на посту главы Международного валютного фонда», — приводит слова источника TV2.

Ранее, 19 декабря, первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат сообщила, что руководство МВФ одобрило запрос Киева на проведение программы мониторинга с участием исполнительного совета фонда. По ее словам, она поможет Украине проводить взвешенную макроэкономическую политику и привлечь финансовые средства из внешних источников.

Глава МВФ Кристалина Георгиева 12 октября сообщила, что МВФ и международные партнеры Украины выделили ей в целом $35 млрд в виде грантов и кредитов в 2022 году. По оценкам фонда, ежемесячные финансовые потребности Украины за счет внешних вливаний в 2023 году будут составлять $3–4 млрд в месяц.

30 сентября стало известно, что Национальный банк Украины решил запросить у МВФ экстренную помощь в размере $1,3 млрд. В банке уточняли, что в случае одобрения запроса деньги Украине могут поступить уже в октябре.

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