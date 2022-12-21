МИД России выразил протест послу Франции из-за высказываний Колонны об инциденте в ЦАР

В МИД России вызван посол Франции в Москве Пьер Леви, где ему был выражен протест в связи с высказываниями французского министра иностранных дел Катрин Колонна относительно покушения на генерального директора «Русского дома» в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого. Об этом сообщила 21 декабря пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Обвинения в адрес России в распространении «пропаганды», а также «насилии в отношении гражданского населения» ЦАР со стороны российских частных военных структур в ведомстве посчитали неприемлемыми. Кроме того в контексте ситуации, когда российский гражданин пострадал в результате преступной акции.

«Призываем французские власти воздержаться от неоколониального подхода при работе в регионе, проявляющегося в указывании африканским партнерам, с кем им стоит дружить и сотрудничать, нагнетании антироссийской истерии и создании атмосферы враждебности в отношении российских представителей и специалистов, осуществляющих свою деятельность в стране по приглашению законных властей ЦАР», — говорится на сайте МИД.

Ранее, 16 декабря, сообщалось, что глава «Русского дома» в ЦАР Сытый госпитализирован в Банги после покушения. Отмечалось, что покушение было совершено ранее утром. Алексей Сытый получил посылку, которую вскрыл в кабинете. Как оказалось, она была начинена взрывчаткой, устройство сдетонировало.

На месте происшествия была записка с угрозой, исходящей от «всех французов», с призывом к русским убираться из Африки. Глава министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна в свою очередь заявила, что сообщения о причастности французов к покушению являются ложью и российской пропагандой.

19 декабря в российском посольстве в ЦАР сообщили, что Сытый вылетел из Банги в Россию для дальнейшего лечения. Сотни жителей республики собрались у аэропорта, чтобы поддержать пострадавшего.

Позже, 20 декабря, власти ЦАР в ходе расследования взрыва посылки в Русском доме арестовали ряд сотрудников компании по доставке грузов DHL. Арестованные пояснили, что у них нет устройства, с помощью которого можно было бы определить, содержит ли посылка взрывное устройство.

В этот же день представитель DHL Сабине Хартман сообщила, что компания сотрудничает с властями ЦАР по делу о покушении на Алексея Сытого.