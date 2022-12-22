«Росатом» собрал гуманитарную помощь для жителей Энергодара на сумму более 100 млн рублей

В первые дни старта гуманитарного марафона помощи жителям Энергодара было собрано более 100 млн рублей, сейчас эта сумма увеличивается. Об этом рассказал в интервью «Известиям» глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

Как указывали в компании ранее, 19 декабря в Энергодар прибыла первая партия с предметами первой необходимости, собранными российскими атомщиками в рамках благотворительного марафона. Акция помощи стартовала 12 декабря по инициативе Алексея Лихачёва.



«В первые дни было собрано сразу больше 100 млн рублей. Сейчас эта сумма увеличивается. Здесь, наверное, вопрос не столько денег, сколько эффективности. Что нам было важно? Чтобы совет трудового коллектива станции (Запорожская АЭС), активисты Энергодара четко обозначили, что им нужно в первую очередь, чтобы мы на этом сконцентрировали свои усилия. Такая работа налажена, мы работаем в контакте. Конечно, психологически люди находятся под давлением, им продолжают поступать угрозы, периодически, как у нас сейчас говорят, прилетает, и в сам город, и на станцию иногда, так сказать, прилетают и снаряды, и обстрелы», — заявил Алексей Лихачёв.



Алексей Лихачёв также добавил, что благодаря деятельности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) украинские военные смягчили атаки на ЗАЭС, но «они четко дают понять, что станция пристреляна» и в любой момент они могут нанести удар как по линиям электросвязи, хозяйственным объектам, территории хранилища отработавшего ядерного топлива, так и по самим элементам станции.



Подробнее эксклюзивное интервью Алексея Лихачёва «Известиям» читайте на сайте iz.ru 26 декабря.